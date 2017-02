12.07.2012 | Nachwuchs

Auf dem Weg nach oben - mit der neuen Marketing-Community vom DDV.

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) holt die Community „Marketing Natives“ nach Deutschland. Die Veranstaltungsreihe, die sich an Studenten und Berufseinsteiger richtet, startet im November in Hamburg und besteht aus sechs Events, in denen sich alles um innovative Marketing-Themen dreht.

Die Community wurde im vergangenen Jahr in Kooperation mit dem Dialog Marketing Verband Österreich (DMVO) in Wien gegründet und soll jungen Marketern und Studenten ein Karrieresprungbrett bieten. Bereits jetzt ist sie mit 600 Mitgliedern und sechs Events im Jahr eine wichtige Plattform für High Potentials. Das Grundkonzept kam beim DDV-Präsidium von Anfang an gut an. Nachdem er selbst an einer Veranstaltung teilgenommen hatte, wollte Martin Nitsche, im DDV für das Ressort „Bildung und Forschung“ zuständig, die Marketing Natives möglichst bald auch in Deutschland etablieren.

Die Communitymbasiert auf drei Säulen: Events, Qualifikation und Recruitment. Die Mitglieder im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die zu den eigentlichen Digital Natives zählen, treffen sich an sechs Veranstaltungen zu Themen wie Buzz Marketing, Experimental Branding und Storytelling, die durch zusätzliche Angebote wie Trainings und Recruitments ergänzt werden. Ausführliche Informationen finden Interessierte auf der Facebook-Seite der Marketing Natives.