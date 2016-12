Messe: Promotion World läuft gut an

08.12.2011 | Dialogmarketing

Vom 23. bis 27. April 2012 findet die Promotion World, die internationale Fachmesse für Werbeartikel und Incentives parallel zur Technologiemesse Hannover Messe statt.

Im Fokus steht dieses Jahr das Thema Nachhaltigkeit. An Best-Practice-Beispielen wird gezeigt werden, wie man Werbeartikel in den eigenen Messeauftritt integriert. Höhepunkt der Promotion World wird die Verleihung des Promotional Gift Awards sein. Die Promotion World, kann eine hohe Frühbucherrate verzeichnen: Bereits jetzt haben die Veranstalter 1.300 Quadratmeter vermietet, was einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mehr Informationen zur Promotion World finden Sie hier. (tb)