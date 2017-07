In München versammelt sich im November die Messebranche. Bild: Josef Türk Jun. ⁄ pixelio.de

Die bisherigen Konkurrenten Messefachtagung und Expobusiness haben sich in diesem Jahr zum Mx30 Expobusiness Congress zusammengeschlossen. Die Veranstaltung von Messe Institut und Seminar-Allianz findet am 28. und 29. November 2012 in der Wappenhalle in München statt.

Unter dem Motto "Erlebnisse schaffen. Trends setzen. Erfolg sichern" soll es Keynotes, Impulsvorträge, Fachforen sowie eine Podiumsdiskussion geben. Den Auftakt bestreitet zum Beispiel Olaf Hartmann mit dem Thema multisensorisches Marketing. Weitere Speaker sind unter anderem Verkaufstrainer Martin Limbeck ("Die DNA des neuen Messehardsellers"), Gedächtnistrainer Markus Hofmann ("Vorsprung durch Wissen - Verkaufen beginnt im Kopf") sowie Strategieberater Julius van de Laar ("Lernen vom US Wahlkampf"). Praxisbeispiel kommen zum Beispiel von Still, Datev und T-Systems. Zur Veranstaltung erwartet werden rund 250 Messeverantwortliche. Das Programm finden Sie hier.