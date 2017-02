MAX: DDV mit neuem Award für Dialogmarketing

15.02.2017 | Wettbewerb

Eine öffentliche Onlineabstimmung entscheidet über die Sieger des Wettbewerbs.

Bild: DDV

Der Deutsche Dialogmarketing Preis ddp wird in diesem Jahr vom neuen MAX Award abgelöst. Über den Sieg entscheidet nicht nur die kreative Idee und der gemessene Erfolg, sondern auch ein öffentliches Online-Voting.

MAX steht für Marketing Excellence und ein Maxium an Kreation und Effizienz. Der Personenname MAX soll außerdem zum Ausdruck bringen, dass Dialogmarketing persönlich und individuell ist.

Das Herzstück des MAX Award ist eine digitale Ausstellung der 30 besten Dialogkampagnen des Jahres. Eine öffentliche Onlineabstimmung (vom 28. August bis zum 17. September) entscheidet über die Sieger des Wettbewerbs.

Die Vorauswahl erfolgt in zwei Stufen: Zunächst tagt eine Qualifizierungsjury an den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. Alle Arbeiten werden einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen mit einer Gleichgewichtung von Kreation und Effizienz. In einer zweiten Runde legt eine Entscheidungsjury fest, welche Arbeiten es auf die Shortlist zur öffentlichen Abstimmung schaffen.

MAX Award mit 33 neu aufgesetzten Kategorien

Den Teilnehmern stehen insgesamt 33 neu aufgesetzte Kategorien zur Wahl. Von Best Use of Data über Neukundengewinnung, Markenführung, Marketing Automation oder Datengenerierung bis hin zu Up- und Cross-Selling, Viraler Dialog, Media Innovation oder Prototyp – die Kategorien decken das ganze Spektrum des Dialogmarketing ab.

Die Einreichungsfrist beginnt am 6. März und endet am 21. April (Verlängerung bis 28. April mit Spätzuschlag). Die Preisverleihung findet am 28. September 2017 in Berlin statt.

Alle 30 Arbeiten, die es auf die Shortlist geschafft haben und zum Online-Voting zugelassen sind, erhalten eine Medaille. Die Vergabe von Gold, Silber und Bronze orientiert sich an den bei der Online-Abstimmung vergebenen Punkten. Die Arbeit mit den meisten Punkten wird zum "Best in Show" gekürt.

Weitere Informationen zum MAX finden Sie hier.