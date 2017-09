Ob's am Einfluss der Eltern liegt? Die Sparkasse und VW liegen bei der Jugend hoch im Kurs. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Auch die junge Generation verlässt sich gerne auf bewährte Marken. Bei den Young Brand Awards 2012 sind Unternehmen wie VW, Landliebe und die Allianz in ihren Kategorien auf den ersten Plätzen gelandet.

Befragt wurden mehr als 14.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 29 Jahren aus der ganzen Republik. Zur Auswahl standen rund 100 verschiedene Marken. Mit manchen Ergebnissen konnte man rechnen: So gehören mit McDonald’s (das beste Fast Food), H&M (der beste Fashionstore) und Coca-Cola (das beste Getränk) Marken zu den Gewinnern, die sich gezielt an eine junge Zielgruppe richten. Dass sie aber auch Bewährtes schätzen, zeigen folgende Ergebnisse: So liegt Landliebe in der Kategorie Joghurt auf Platz eins, die beliebteste Bank ist die Sparkasse und Edeka wird als Supermarkt hoch geschätzt.

Zu den Gewinnermarken gehören außerdem: dm (beste Drogeriekette), Axe (bestes Deodorant), Techniker Krankenkasse (beste Krankenkasse), Allianz (beste Versicherung) und VW (bestes Auto small).