13.08.2012 | Mailingtage

Beim acquisa-Forum "Kundendialog 2015" ging es um die Zukunft des Dialogmarketing.

Bild: NürnbergMesse/Heiko Stahl

Das Forum "Kundendialog 2015“ powered by acquisa war eines der Highlights auf den diesjährigen Mailingtagen. Die Vorträge von renommierten Experten wie Stefan Hentschel, Mirko Lange, Phil Winters und Prof. Dr. Nils Hafner können Sie sich jetzt noch einmal in Ruhe anschauen.

Im Mittelpunkt des kostenlosen Informationsformats stand die crossmediale Ausrichtung des Dialogmarketing. In den Keynotes und Best-Practice-Vorträgen drehte sich alles um Fragen wie: Welche Rolle spielen Print und Online in crossmedialen Kampagnen? Welche Aufgabe haben Print-Mailings in der digitalen Welt? Was heißt Multichannel Marketing in der Praxis? Wichtig auch: Die Änderungen des Bundesdatenschutzgesetz zum 1. September. Hier geht es zu unserer Sonderseite www.acquisa.de/kundendialog2015.