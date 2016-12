18.05.2012 | Mailingtage

So sieht er aus: der EDDI-Award.

Bild: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

United Internet Dialog erneuert sein Engagement rund um den EDDI-Award. Nach 2011 unterstützt der Dialogmarketingspezialist der United Internet Media AG auch in diesem Jahr als Hauptsponsor den renommierten Dialogmarketing Award, der vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) vergeben wird.

Gemeinsam mit Dieter Weng, Präsident des Deutschen Direktmarketingverbandes (DDV), und Claus Rättich, Mitglied der Geschäftsleitung der Nürnberg Messe GmbH, wird Jürgen Seitz, Geschäftsführer United Internet Dialog, die feierliche Übergabe vornehmen. Die EDDI-Preisverleihung findet am 19. Juni 2012, dem Vorabend der diesjährigen Mailingtage, in Nürnberg statt.

Der EDDI, kurz für: Erfolg durch Dialogmarketing, wird vom DDV an dialogmarketingtreibende Unternehmen für herausragende Leistungen in der Dialogkommunikation verliehen. Für den EDDI können sich Unternehmen nicht bewerben, sondern sie werden vorgeschlagen. Eine fachkundige neunköpfige Jury entscheidet über den Gewinner. Zu den Nominierungskriterien zählen eine ausgezeichnete Konzeptionsleistung, herausragende Pionierarbeit oder außergewöhnliche Innovationskraft und vor allem der Markterfolg des Konzeptes.

Die bisherigen Preisträger des EDDI lesen sich wie das "Who is Who" der starken Marken, darunter Coca Cola, Deutsche Lufthansa oder Procter & Gamble. Der letztjährige Gewinner war die Otto GmbH & Co. KG, die maßgeblich auch für ihre Innovationen ausgezeichnet wurde, die der Handelskonzern in den vergangenen Jahren im Medium Internet startete. (kd)

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.