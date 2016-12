18.01.2012 | Dialogmarketing

acquisa veranstaltet auf den Mailingtagen 2012 am 20. und 21. Juni das Fachforum "Kundendialog 2015". Die Referenten zeigen, wie die Kanäle Print, Online und Mobile im Dialogmarketing miteinander verschmelzen.

Rudolf Jahns von Jahns and Friends wird das Forum eröffnen mit dem Vortrag "Print wirkt: Warum Mailings gerade im digitalen Zeitalter sexy sind". Ihm folgt Torsten Schwarz von Absolit, der zeigt: "Das Mailing lebt: Print goes online, goes mobile". Weiterer Redner am ersten Messetag ist Prof. Christian Belz, Universität St. Gallen, der zum Thema "Dialogmarketing im Wandel – auf dem Weg zum realen Marketing" sprechen wird. Weitere Redner am ersten Messetag sind Mirko Lange, Talkabout Communications, und Ralph Klin, Senior Vide President Online Marketing bei der Deutschen Post. Den Abschluss des Programms am 20. Juni bildet, wie auch am zweiten Messetag, der Rechtsanwalt Dr. Flemming Moos, der die manchmal prekäre Beziehung zwischen über Datenschutz und Kundendialog untersucht.

Am 21. Juni beantwortet Michael Horlacher, Geschäftsführer der Agentur Agencyteam Stuttgart, die Frage, was online und print in Multichannel-Kampagnen leisten. Phil Winters und Prof. Nils Hafner deuten den Weg "Vom Multichennel zum Touchpoint Management". Und Stefan Hentschel, Heda of DACH Mobile Advertising, Google Germany zeigt die Chancen auf, die Mobile Marketing dem Mittelstand bietet. Weitere Referenten sind Sahi Rahmen, Jinglebook, Torsten Niemann, Lichtblick, und der Anwalt Dr. Wuermeling sowie Jens Lemke von Brita.