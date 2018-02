Dirk Egelseer, Präsident des Call Center Verbands Deutschland (CCV), Berlin Bild: Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV)

Kundenorientierung ist zu oft noch ein Lippenbekenntnis, meint Dirk Egelseer, neuer Präsident des Call Center Verbands Deutschland. Doch Contact-Center würden bald in eine neue strategische Rolle kommen.

Glückwunsch zu Ihrer Wahl, Herr Egel­seer. Sie folgen auf Manfred Stockmann, der das Amt 14 Jahre lang ausgefüllt hat. Was sind Ihre Pläne für den CCV?

Wie Sie richtig einleiten, hat Manfred Stockmann den CCV über die vergangenen 14 Jahre nachhaltig geprägt. Zunächst möchte ich mich für seinen unermüdlichen Einsatz für die Branche ganz herzlich bedanken. Wer ein Ehrenamt ausübt, weiß, was es bedeutet, so lange einen so hohen persönlichen Einsatz zu zeigen. Nun gibt es einen neuen Präsidenten und – was mir viel wichtiger ist – ein neues Vorstands­team, mit dem wir in den kommenden zwei Jahren unserer Amtszeit die Geschicke des Verbandes lenken und leiten wollen. Unser Ziel ist es, das Profil des CCV einerseits so zu schärfen, dass wir als »Die Stimme der Branche« wahrgenommen und respektiert werden, andererseits den CCV aber so von innen heraus zu modernisieren, dass wir interessant für Neumitglieder sind und mit diesen wachsen können. Der CCV muss stärker und präsenter werden.

"Wie bei meiner Antrittsrede erwähnt, möchte ich für klare Kante stehen". Click to tweet

Und wie sieht der spezifische »Egelseer-Style« aus?

Ich weiß nicht, ob es da einen spezifischen Style gibt. Ich meine, ich habe einen festen Willen und bin sehr kritisch. Ich muss von Dingen überzeugt sein, dann stehe ich aber voll und ganz für sie ein. Letztlich müssen aber meine Mitmenschen und mein Umfeld beurteilen, wie ich so ticke, denn bekanntlich müssen Selbst- und Fremdbild ja nicht immer übereinstimmen. Wie bei meiner »Antrittsrede« erwähnt, möchte ich für klare »Kante« stehen. Mich nervt nichts mehr als die ewige Suche nach Kompromissen, die niemandem wehtun dürfen und dann am Ende niemandem etwas bringen. Ich gebe zu, dass diese Einstellung in einem Verband schwierig sein kann, denn natürlich müssen auch die Mitglieder hinter dem stehen, was der Vorstand vertritt. Zudem darf der Vorstand natürlich nur im Rahmen dessen handeln, was ihm bezüglich seiner Aufgaben als Auftrag erteilt wurde. Beides unter einen Hut zu bekommen, bedeutet für mich, größtmögliche Transparenz in allen Bereichen zu schaffen. Jeder hat das Recht und in einer Demokratie meines Erachtens sogar die Pflicht zu einer eigenen Meinung. Es geht daher darum, aus allen Meinungen das beste Ergebnis für die gemeinsame Sache zu entwickeln. Das ist mein Vorsatz und mein Antrieb zugleich.

Customer Centricity, Customer Experience – in Unternehmensstrategien wimmelt es mittlerweile von Kunden. Was bedeutet das für die Call- und Contact-Center?

In der Tat kommt in allen Modewörtern unseres Wirtschaftszweiges mittlerweile der Ausdruck »Kunde« (wenn auch zumeist auf Englisch) vor. Tatsächlich halte ich das bei den meisten Unternehmen für nichts als heiße Luft. Wir in der Call- und Contact-Center-Branche sind doch diejenigen, die den häufigsten und intensivsten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden des jeweiligen Unternehmens haben. Wäre das für die Unternehmen wirklich der Markenkern und zentraler Fokus des eigenen Handelns, dann gäbe es in unserer Branche gar keine Diskussion mehr über Mindestlöhne, Bearbeitungszeiten und Service Level Agreements, die ja überhaupt nichts mit dem »Service Level« aus Kundensicht zu tun haben, sondern viel mehr Kos­tenkontrolle (im besten Fall) oder Kostensenkung (im schlechtesten Fall) darstellen sollen. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir insgesamt auf einem guten Weg dahin sind, die Branche und damit auch die darin Beschäftigten deutlich aufzuwerten. Das ist sehr gut so.

Dass Kundenservice und Customer Care eine strategische Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben, sagen Call-Center-Vertreter seit Jahrzehnten. Kommen die Themen jetzt aus der Cost-Center-Ecke raus?

Das wird sicher ein langer Weg werden, aber ich bin überzeugt davon, dass sich der Blick auf die Call- und Contact-Center-Einheiten als reine Kostenstelle deutlich verändern wird. Immer mehr Unternehmen erkennen doch, dass es nicht reicht, bunte Bilder von »Kundenzentrierung« oder Ähnlichem zu malen. Man muss es dann schon auch tun. Und wenn man es tut, geht das nur mit einem hochwertigen Kundenservice. Nicht funktionieren kann das natürlich bei den »Geiz-ist-Geil«-Modellen, die in Deutschland ja immer noch einigermaßen funktionieren. Hier wäre es dann aber ehrlicher, offen zu bekennen, dass der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen keine Rolle spielt. Aber marketingtechnisch ist das natürlich schwierig. Das Ergebnis zeigt sich doch schon heute in vielen Branchen, die diese Strategie fahren: Der Kunde ist illoyal, wechselt von Anbieter A zu Anbieter B und dann gegebenenfalls wieder zurück. Weil es keinen Unterschied gibt zwischen Anbieter A und B.

Ich bezweifle, dass Unternehmen in der Lage sind, echte Omnichannel-Strategien umzusetzen. Click to tweet

Multichannel war gestern, heute soll es Omnichannel sein, auch im Service. Vor welche Herausforderung stellt die multimediale Kommunikation die Unternehmen? Und wie meistern sie die?

Ich wage zu bezweifeln, dass Unternehmen wirklich in der Lage sind, eine echte Omnichannel-Strategie sauber umzusetzen. Das Problem hatten wir doch schon vor Jahren, als jeder in Facebook, Twitter und Co. die Zukunft der digitalen Markenstrategie zu sehen schien. Ich kenne heute viele miserable Facebook-Auftritte von Unternehmen, die existieren, weil man eben meint, auf Facebook präsent sein zu müssen. Ich glaube persönlich nicht, dass es der Anspruch des Kunden ist, jederzeit über jedes Medium mit einem Unternehmen kommunizieren zu müssen. Erst recht gilt das, wenn zum Beispiel aus rechtlichen Gründen gar keine vollständige Beratung auf diesem Medium stattfinden darf. Eine Bank- oder Krankenkassenberatung über Facebook oder Twitter beispielsweise scheint bereits aus datenschutzrechtlichen Gründen schwierig. Ich bin nun wahrlich kein Technologiefeind, aber grundsätzlich der Meinung, dass man entweder etwas gut machen oder es sein lassen sollte. Nehmen Sie einfach die Herausforderung der Kommunikationsskills seitens des Mitarbeiters. Nicht jeder kann gleich gut schreiben wie sprechen, Chat hat wieder andere Regeln, Facebook erst recht. In den meisten Customer Contact-Centern ist noch nicht einmal eine herausragende Qualität im ­telefonischen Kundenservice sichergestellt – damit sollte begonnen werden.

Kundenbetreuung ist schon lange mehr als das Abarbeiten vorbereiteter Gesprächsleitfäden. Welche Fähigkeiten brauchen Agents heute?

Wir haben uns in unserem Unternehmen schon vor Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt und die Universität Halle-Wittenberg im Rahmen einer mehrjährigen Studie beauftragt, Antworten auf diese Fragen zu finden. Um es kurz zu machen: Der Gesprächsleitfaden ist der Tod einer jeglichen empathischen Kommunikation im Kundenservice. Es kommt auf Dialoge auf Augenhöhe, Dialogizität und Authentizität im Dialog an. Daraus folgt ein ganz anderer Personalentwicklungsansatz, als der, den wir (und beinahe die gesamte Branche) in den vergangenen Jahrzehnten gefahren sind. Es gilt, auch auf der anderen Seite des Telefons den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, mit seinen sprachlichen Eigenheiten und mit seinen Stärken und Schwächen, die jeder von uns hat. Qualität heute ernst genommen, bedeutet also einen enormen Aufwand individuell am Mitarbeiter.

Gibt es genug Menschen, die sich diesen Aufgaben stellen wollen? Wie löst die Branche das Recruiting-Problem?

Der Mangel an gut qualifizierten Führungskräften ist die Herausforderung unserer Zeit. Wir können diese Herausforderung nur lösen, indem wir die Chance der Digitalisierung ergreifen, um einfache Prozesse zu automatisieren. Dadurch wird es weniger individuelle Kundenkontaktpunkte geben, diese müssen dann aber von besser qualifiziertem und bezahltem Personal erbracht werden. Das heißt, der persönliche Kundenservice wird teurer, allerdings zum Wohl aller Beteiligten.

Christoph Werner, Geschäftsführer Marketing von dm, sagte im acquisa-Interview, Social Media sei mittlerweile fast der wichtigste Weg in der Kundenkommunikation. Und die Mitarbeiter brauchten die größtmögliche Freiheit, so zu agieren, wie sie es für richtig halten. Ist Command & Control im Call-Center noch angesagt? Wie adaptiv müssen Führung und Organisation im Call-Center heute sein?



Herr Werner kennt sein Geschäft definitiv besser als ich. Da ich selbst Kunde von dm bin, möchte ich mich mit meiner eigenen Meinung jedoch nicht anschließen: Für mich ist es viel entscheidender, wie das Personal vor Ort in den Märkten geschult und motiviert ist, denn dort kaufe ich (zumindest heute) ein und dort entscheidet sich, ob ich wegen eines positiven Kundenkontakts weiter zu dm gehe oder künftig lieber zu einem Wettbewerber. Richtig ist aber, dass »Command & Control« der Denkweise unserer Branche in der Vergangenheit entsprach und auch in meinen Augen keine Zukunft hat. Wie bereits erwähnt, ist der Schlüssel zu einer exzellenten Kundenkommunikation aus meiner Überzeugung ein empathischer, authentischer und von Dialogizität geprägter Kommunikationsstil. Dies setzt denklogisch einen hoch motivierten und mit eigenen Kompetenzen ausgestatteten Mitarbeiter voraus. Und das lässt sich durch »Command & Control« heute nicht mehr erreichen. Wir müssen damit aber auch akzeptieren, dass wir hierdurch nicht mehr so »controllbar« sind, wie wir dies bislang waren. Dies ist eine große ­Herausforderung.