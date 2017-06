Chat-Angebot: Passiv oder aktiv?

27.09.2012 | Top-Thema Fünf Tipps für besseren Service: Chat und Co-Browsing

Am besten ist es, wenn Unternehmen Website-Besuchern bei Bedarf die Hand zum Chat reichen, nicht generell jedem.

Bild: Haufe Online Redaktion

Um den Service-Chat optimal zu platzieren, stehen Ihnen verschiedene mögliche Wege offen. Vor allem geht es um Antwort auf die Frage: anfragen passiv annehmen oder aktiv dazu auffordern?

Ein Service-Chat ist zum einen übergreifend auf Ihren Webseiten integrierbar. Unabhängig von der besuchten Seite, kann der Besucher jederzeit per Klick in Kontakt mit Ihren Mitarbeitern treten. Aber: Bei dieser passiven Integration können Sie die Kontaktgründe nicht filtern. das heißt, Sie können nicht ausschließen, dass Ihr Chat das Gegenteil von dem erreicht, was Sie anstreben, denn: Sind keine Mitarbeiter verfügbar, kann kein Chat starten, und das bedeutet, dass Kundenfrust programmiert ist.

Chat bei Bedarf kontextsensitiv anbieten

Sie können Ihren Kunden-Chat auch aktiv integrieren (sogenannter proactive Chat). In diesem Fall definieren Sie – abhängig von verfügbaren Ressourcen –, in welchen Fällen ausgewählte Besucher eine Hilfestellung erhalten. Diese als „Web Radar“ bezeichnete Funktion ermöglicht es Ihnen, den Service-Chat in zuvor klar festgelegten Kundensituationen einzusetzen.

Beispiel: Wenn ein Besucher das Formular X länger als Y Minuten besucht ODER sich der Besucher ein bestimmtes Produkt anschaut UND gleichzeitig ein Mitarbeiter mit dem Skill „Sales“ verfügbar ist, DANN wird eine aktive Einladung zum Chat angeboten.