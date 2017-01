04.07.2012 | Konferenz

Das Marketing-Symposium beschäftigt sich mit der Rolle des Marketings im Unternehmen.

Unter dem Motto „(Re)turn on Marketing“ steht die 38. Ausgabe des Münchener Marketing-Symposiums. Das Programm der Konferenz, die am 13. Juli 2012 an der Ludwigs-Maximilians-Universität stattfindet, widmet sich sowohl kurzfristigen Trends als auch bewährten Erfolgsrezepten im Marketing.

Eröffnet wird das Hauptprogramm von dem Vorstand des Instituts für Marketing der LMU, Prof. Dr. Anton Meyer. Er beschäftigt sich mit der Rolle des Marketings in Unternehmen. Über den Aufbau und Erhalt einer Weltmarke referiert der Vorstandsvorsitzende von WMF, Thorsten Klapproth. Darüber hinaus sind Vertreter von Unternehmen wie Xerox, Augsburger Aktienbank sowie Louis Vuitton dabei. Über „People, Profit, Privacy – Der Mensch als Datensatz“ spricht schließlich der Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Weichert. Ausführliche Informationen über das Marketing-Symposium liefert die Website des Instituts für Marketing der LMU.