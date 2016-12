Exobytes: Neuer Adressdienstleister am Start

26.03.2012 | Dialogmarketing

Frédéric Cavro, vormalig Geschäftsführer von SAZ, Frankfurt, hat Exobytes Data Solutions gegründet. Das Unternehmen bietet Dienste rund um Datenbankbereinigungen, Redressmanagement und Opt-In-Daten an.

Exobytes hat sein Rechenzentrum in einem Pilotprojekt mit dem Frankfurter Datenverarbeitungsspezialisten Abis in einer gesicherten Cloud organisiert. In den kommenden Monaten strebt Cavro strategische Partnerschaften mit Dialogmarketing-Agenturen an. (cp)