Qualität im Dialog wird immer wichtiger. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Für den CCV Quality Award stehen in den Kategorien Kundenzufriedenheit und IT-Innovationen die Nominierten fest. Der Award wird in insgesamt drei Kategorien vom Call Center Verband Deutschland und Teletalk vergeben und am 18. Oktober auf der CCVision in Berlin überreicht.

Das Competence Call Center Leipzig, Computeruniverse und Servodata sind in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ für den CCV Quality Award nominiert. Expertcloud, Jäger + Schmitter Dialog sowie Mobilcom-Debitel wurden für eine Auszeichnung in der Kategorie „IT Innovation“ von der Jury vorgeschlagen.

Der Award wird in insgesamt drei Kategorien vom Call Center Verband Deutschland und dem Medienpartner Teletalk am 18. Oktober auf der CCVision in Berlin überreicht. Die Nominierten hätten sich in einem überdurchschnittlich großen Bewerberfeld durchgesetzt und seien die führenden im deutschen Markt, so Manfred Stockmann, Präsident des Call Center Verbands Deutschland. Der Jury sei wichtig gewesen, dass Innovationen nicht allein dem Call Center etwas brächten, sondern auch den Kundendialog förderten und Kundenerwartungen übererfüllten, erklärt Torsten Stall, Leiter Technologie der Buw Unternehmensgruppe die Auswahl der Nominierten.

Die Nominierten der dritten Kategorie „Mitarbeiterorientierung“ werden gerade durch eine Mitarbeiterbefragung durch Tüv Süd Management Service ermittelt.