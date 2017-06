31.08.2012 | Dmexco

Cross-Media-Dialog auf der Dmexco 2012.

Bild: dmexco, Köln

Auf der Dmexco in Köln präsentieren sich der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) und das Council Dialogmarketing-Agenturen in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Messeauftritt. Die Präsenz am 12. und 13. September steht unter dem Motto „Erfolg durch kreativen Cross-Media-Dialog".

Die 13 Dialogmarketingagenturen wollen mit ihrem Auftritt zeigen, wie interdisziplinäre Cross-Media-Kampagnen erfolgreich umgesetzt werden können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Social-Media-Kampagnenbestandteilen. Beispiele werden in kurzen Filmen verdeutlicht, zudem laden die Agenturvertreter zu individuellen Gesprächen auf der Messe. Weitere Informationen gibt es auf der Website des DDV, auf der man sich auch zu den Einzelgesprächen anmelden kann.