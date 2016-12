28.06.2012 | Direktmarketing

Kaufda kooperiert mit RTL.de

Bild: Bonial International Group

RTL.de bindet ab sofort die digitalen Angebotsprospekte lokaler Händler von Kaufda in seinen Shoppingbereich ein. Zusätzlich werden die Angebote von Verbrauchermärkten, Textil- und Baumärkten oder Möbelhäusern auch auf kochbar.de, dem Kochportal von Vox, angeboten.

RTL.de gehört zu den meistgenutzten Infotainment-Portalen Deutschlands und bietet auch einen Shopping-Bereich an. Darüber sollen sich die Nutzer künftig mit einem Klick über aktuelle Angebote und Ladenöffnungszeiten in ihrem direkten Umfeld informieren können. Vereinbart wurde darüber hinaus auch, die Prospekte über das Vox-Kochportal kochbar.de zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit von RTL Interactive und Kaufda bedeute für beide Seiten einen großen Gewinn und für die Handelskunden nochmals zusätzliche Reichweite, so Kaufda-CEO Christian Gaiser über die Zusammenarbeit. Bereits heute würden die digitalen Angebotsprospekte im Kaufda-Netzwerk 32 Millionen Nutzer erreichen.