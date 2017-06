05.09.2012 | Direktmarketing

Zahlen, Daten, Fakten - dafür interessiert sich der Call Center Verband.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Call Center Verband Deutschland und das Marktforschungsinstitut Result führen gemeinsam eine umfassende Branchenstudie durch. An der „CCV Callcenter Branchen-Studie 2012“ können sich deutsche Inhouse-Callcenter-Betreiber sowie Dienstleister beteiligen. Die Ergebnisse sollen im Februar 2013 vorliegen.

Die Themenfelder der Studie sollen über volkswirtschaftliche Kennzahlen wie Arbeitsplatzentwicklung, Umsatz sowie Wachstum hinausgehen. Gefragt wird deshalb auch nach Standort, Standard-Servicezeiten, Servicekennzahlen und Kostenstruktur des Kundenservice. Konzeptionell unterstützt werden die Initiatoren durch Wolfgang Wiencke, der in den vergangenen zehn Jahren mit Profitel Consultpartner die „Call Center Benchmark-Studie“ durchgeführt hat. Wer an der Studie teilnehmen will, kann sich per E-Mail unter studie@callcenter-verband.de registrieren. Alle Teilnehmer erhalten eine kostenfreie Zusammenfassung der Ergebnisse.