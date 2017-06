20.09.2012 | Dialogmarketing

Der wissenschaftliche Kongress des DDV an der Hochschule der Medien steht im Zeichen des digitalen Dialogs.

Bild: Haufe Online Redaktion

Am 25. September findet der 7. Wissenschaftliche Kongress des Deutschen Dialogmarketing Verbands (DDV) statt. Themen sind unter anderen digitales Dialogmarketing, Social Media und Gewinnspiele im Online-Marketing.

Der Kongress findet in diesem Jahr an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart statt. Prof. Harald Eichsteller von der HdM eröffnet den Kongress mit einem Vortrag zum Thema "Digitales Dialogmarketing", Prof. Peter Buxmann von der TU Darmstadt stellt im Anschluss Geschäftsmodelle für Social-Media-Anbieter vor. Weiter geht es um die Frage, wie das Internet der Dinge das Dialogmarketing verändern wird. Höhepunkt des Vormittags ist die Verleihung des Alfred-Gerardi-Gedächtnispreises.

Am Nachmittag stehen die Themen Dialogmarketing für Städte und Regionen, Fundraising, die Funktion der Sprache in der Crossmedia-Kundenkommunikation und Gewinnspiele im dialogorientierten Online-Marketing auf dem Programm. Es sind noch wenige Plätze frei.