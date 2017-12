Wer diese Trophäe gewinnen möchte, kann seine Dialogmarketing-Kampagnen noch bis zum 23. Januar bei ddp 2013 einreichen. Bild: DDV

Die Einreichungsfrist für den ddp 2013, den Dialogmarketingpreis des Deutschen Dialogmarketing Verbands (DDV) wurde bis zum 23. Januar verlängert.

Der ddp ist der wichtigste Award für Dialogmarketing in Deutschland. Eingereicht werden können tatsächlich realisierte Arbeiten, die Kunden über alle Kanäle ansprechen. Neben der Kreation fließt der Markterfolg der Kampagne, also die Effizienz, entscheidend in die Bewertung ein.

Die Verlängerung gilt für alle Agenturen, die sich bislang zwar registriert haben, aber noch keine Unterlagen eingereicht haben. Die Einreichung muss bis zum 23. Januar online oder per Post erfolgen, es gilt das Datum des Poststempels. Fällig wird dabei ein Zuschlag von 20 Prozent auf die Teilnahmegebühren.

Weitere Informationen gibt es hier.