Deutscher Dialogmarketing Preis: Bewerbungsfrist läuft

01.12.2011 | Dialogmarketing

Am ersten Dezember startet die Einreichungsfrist für den Deutschen Dialogmarketing Preis. Teilnehmer können sich mit ihren Kampagnen in insgesamt 22 Kategorien bewerben.

Wer seine Kampagne bis zum 13. Januar einreicht, kann bares Geld sparen, denn in der Verlängerungsphase wird ein Aufschlag von 20 Prozent auf die Einreichungsgebühren erhoben. Am 20. März wird mitgeteilt, welche Kandidaten in der engeren Auswahl sind und die endgültigen Sieger werden am 27. April auf der Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben. Weitere Informationen wie Termine und Teilnahmebedingungen finden Sie hier. (tb)