ddp-Shortlist steht

20.03.2012 | Dialogmarketing

Die 19 Agenturen, die es in die Endauswahl für den Deutschen Dialog Marketing Preis ddp 2012 geschafft haben, stehen fest. Auf der Shortlist stehen insgesamt 85 Kampagnen.

75 Agenturen mit 467 Kampagnen hatten sich um den ddp beworben, die sich laut Jury in diesem Jahr mit einer großen Bandbreite ausgezeichnet haben. Die Sieger werden bei der Preisverleihung am 27. April in Berlin bekanntgegeben. Insgesamt können in zehn Branchen-, zehn Medien- sowie zwei Spezialkategorien Auszeichnungen gewonnen werden. Welche Kampagnen noch im Rennen sind, erfahren Sie auf der Homepage des ddp. (tb)