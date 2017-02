26.07.2012 | CMO Executive Circle

Hoch hinaus geht es im Herbst beim „CMO Executive Circle“ von Management Circle.

Bild: Haufe Online Redaktion

Mitte Oktober will der Veranstalter Management Circle Marketingentscheider beim „CMO Executive Circle“ in Vier-Augen-Gesprächen zusammenbringen. Touchpoint Management und Markenführung stehen im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Zukunft Marketing – Kundenbindung, Touchpoint Management und Markenführung im Brennpunkt“ veranstaltet Management Circle am 15. und 16. Oktober 2012 in Frankfurt am Main den "CMO Executive Circle". Das Veranstaltungskonzept will Marketingentscheider gezielt über neue Lösungsansätze und Produkte informieren. Dienstleistern soll die Gelegenheit gegeben werden, auf CMOs, Marketing-Leiter sowie auf Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit anstehenden Projektvorhaben und entsprechenden Investitionsbudgets zu treffen und diesen in Vier-Augen-Gesprächen passende Lösungen zu präsentieren. Die Gespräche werden im Vorfeld vom Veranstalter individuell organisiert. „Alle eingeladenen Teilnehmer des CMO Executive Circle durchlaufen im Vorfeld einen umfassenden Vorqualifzierungsprozess“, erläutert Christian Hommens, Bereichsleiter Executive Circles bei Management Circle. So sollen Streuverluste vermieden werden. Die Anbieter können sich gezielt auf die Gespräche mit ihren Wunschkunden vorbereiten und als passender Lösungspartner für die Realisierung anstehender Projekte präsentieren. Die Gespräche sind Teil eines umfangreichen Konferenzprogramms: Auf der Agenda stehen interaktive Executive-Tables, Diskussionsrunden sowie Keynotes und Praxisberichte namhafter Unternehmen - darunter G+J Wirtschaftsmedien, Hornbach-Baumarkt, Swisscom, Fonic, Thomas Cook, Porsche Deutschland oder die Scout24-Gruppe. Weitere Gäste sind unter anderem Blogger und Autor Sascha Lobo mit einem Vortrag zum Thema „Facebook allein macht auch nicht glücklich“ sowie Familienunternehmer Prof. Dr. Claus Hipp, der Einblick in „Ethik und Werte im Kundenversprechen“ geben wird.

Veranstaltungsort des „CMO Executive Circle“ am 15. und 16. Oktober 2012 ist die Rocco Forte Villa Kennedy in Frankfurt am Main. Weitere Informationen sowie das Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.cmo-executivecircle.de