CCW: Call Center Manager des Jahres ausgezeichnet

29.02.2012 | Dialogmarketing

Auf der Call Center World in Berlin wurden die Call Center Manager des Jahres geehrt. Den Preis für Deutschland durfte Wolfgang Thiel, Leiter Service Center der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG, entgegen nehmen.

Ausgezeichnet wurde Thiel für die erfolgreiche Einführung eines Change Management-Projekts: Durch eine dynamische Personaleinsatzplanung im Service Center der GDV erreichte er eine bessere Performance ohne Qualitätsverlust. Der Erfolg: Nach zwei Jahren Einsatz hat sich die Investition in die Konzeption und Programmierung mehr als amortisiert. Mitarbeiterzufriedenheit, Erreichbarkeit und Service Level sind deutlich gestiegen.

Für Österreich kann sich Silvia Brüller, Senior Manager Business Account Support der T-Mobile Austria in Wien freuen. Mit der Auszeichnung honorierte die Jury die erfolgreiche Einführung des Projekts „Perfect Start“. Das Ziel: Kundenbegeisterung ab dem ersten Kontakt. Der Erfolg: Das Projekt war ein erfolgreiches Set-Up für eine neue organisatorische und aufgabenbezogene Herangehensweise an die intensive Betreuung von Großkunden.

Den Cat-Award für die Schweiz nahm in diesem Jahr Christina Ghitti, Leitung Kunden-Contact-Center der Weltbild Verlag GmbH in Olten entgegen. Ghittis Projekt umfasste gleich drei Ziele: Best Excellence in Organisation, Prozessen, Technologie und personeller Situation zu erreichen, einen verbesserten Service im Rahmen eines neuen Customer Care-Konzepts und die Erhöhung der Kundenbindung und -loyalität. (ms)