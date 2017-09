Das Smartphone könnte schon bald die Geldbörse ersetzen. Bild: MEV-Verlag, Germany

Die höchste Zuwachsrate unter den mobilen Datendiensten hat mit mehr als 200 Prozent der Mobile Commerce. Ein weiterer Trend im Mobile Markt ist der Analyse "Mobile Commerce via Smartphone & Co." des Verbraucherzentrale Bundesverbands zufolge das M-Payment.

M-Commerce hat sich inzwischen als alternativer Verkaufskanal bei vielen Verbrauchern etabliert. Insgesamt 2,9 Millionen Menschen kauften 2011 bereits mit ihren Smartphones ein, fünf Millionen informierten sich über ihre Endgeräte über Produkte und Preise. Nun ersetzt das Smartphone auch die Geldbörse. Durch neue Technologien, wie der NFC-Funktechnik, bereiten sich mehrere konkurrierende M-Payment –Systeme auf ihren Markteintritt in Deutschland vor. Welches System sich letztendlich durchsetzen wird und ob Verbraucher mobile Bezahlformen akzeptieren werden, wird sich noch zeigen. Dass das Smartphone jedoch das Potenzial hat, den klassischen Geldbeutel innerhalb der nächsten Jahre zu ersetzen, ist ein durchaus realistisches Szenario.

Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft

Die Richtung ist klar, das Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft. Anbieter werden vermehrt über M-Shopping-Apps, mobiles Couponing sowie andere Kundenbindungsinstrumente Informationen über Vorlieben und Kaufverhalten ihrer Kunden sammeln, auswerten und nutzen, um diese gezielt ansprechen zu können. Damit wird M-Shopping den Trend hin zur Personalisierung der Angebote weiter vorantreiben.

Kritisch bleibt dabei bislang die Frage nach Transparenz und Sicherheit. Verbraucher erwarten auch beim M-Commerce ein hohes Datenschutzniveau. So werden mobile Endgeräte und ihre Betriebssystemsoftware nach dem „Privacy-by-Design“-Prinzip konstruiert werden müssen: Grundeinstellungen müssen demnach den höchsten Grad an Datenschutz gewährleisten und Apps so programmiert werden, dass nur für den Dienst unbedingt nötige Daten übermittelt werden.

Das ausführliche Dokument des Verbraucherzentrale Bundesverbands mit allen Trends im Mobile Markt können Sie hier lesen.