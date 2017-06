Umschlag und Anschreiben

17.09.2012 | Top-Thema 75 Praxistipps für Ihr Mailing

Die Elemente eines Mailings müssen ineinander greifen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Aus der Praxis sowie aus Augenkamera-Tests weiß man sehr genau, wie die Betrachtung, das Lesen, die Informationsaufnahme durch die Zielperson bei einem Mailing abläuft. Die praktische Konsequenz daraus ist, in der textlichen und optischen Gestaltung Schwerpunkte zu schaffen, damit die Vorteile des Angebotes schnell verstanden werden können.

Umschlag:

Der Umschlag ist die Begrüßung des Empfängers. Je interessanter, relevanter (in der Aussage) und persönlicher er wirkt, desto positiver stimmen Sie den Empfänger auf Ihr Angebot ein. Ein gut gestalteter Umschlag ist ein großer Response-Verstärker!

Geben Sie dem Umschlag höchste Priorität in Optik und Aussage damit er geöffnet wird. (Was nützt der beste Inhalt, wenn ihn die Zielperson nicht zu Gesicht bekommt?) Name und Adresse möglichst nicht als Aufkleber (Cheshire-System) auf dem Umschlag, sondern (vom Brief oder Bestellteil) durchs Adressfenster erkennbar machen oder direkt auf den Umschlag drucken. Absender deutlich lesbar: auf der Rückseite und /oder durch das Adressfenster. Absender durch Hinzufügen einer Person (Name, Titel) „persönlicher“ machen. Bild- und Textelemente auf dem Umschlag vorsehen zur emotionalen Einstimmung des Empfängers (in 80 % der Tests sind mit Abbildungen bedruckte Umschläge gegenüber nicht bedruckten Umschlägen „Sieger“). Texte so kurz wie möglich. Inhalt: Vorteile, Vorteile, Vorteile, … Nichts außen auf dem Umschlag versprechen, was „innen“ nicht auch entsprechend gewichtet ist. Ein weiteres Fenster (oder z.B. Aufreiß-Perforation) erhöht die Beschäftigungs-intensität erheblich. Briefmarke ist sympathischer als andere Freimachungs-Möglichkeiten. Prüfen Sie, ob eine postalische Voraus-Verfügung für das Zurücksenden unzustellbarer Sendungen sinnvoll ist (Postberatungsstellen fragen). Postvorschriften für Umschlagformate und -bedruckung beachten.

Anschreiben:

Der Brief ist der persönlichste Teil des Mailings. Je exklusiver, selektiver Ihr Angebot wirken soll, desto stärker muss der Brief optisch einem persönlichen Schreiben gleichen. Damit steigt auch die Chance, dass er zuerst – vor den anderen Teilen (Prospekt, Antwortkarte etc.) – betrachtet und gelesen wird. Der Brief sollte dem Leser sozusagen als „Kurzführer“ durch Ihr Angebot dienen. Der Brief reißt nur an, nutzt die „persönliche Beziehung“, um zu überzeugen und Sicherheit zu vermitteln, und fordert zur Reaktion auf. Beschreiben Sie niemals im Brief Dinge, die man besser im Prospekt zeigen kann. Formulieren Sie den Brief so kurz wie möglich, aber auch so lange wie nötig. Es gibt keine zu langen Briefe, nur zu langweilige. Kein Blabla! Keine Füllsätze! Jeder Absatz muss spannend sein und weiterführen zum Response.