Wice mit neuer I-Phone App

09.12.2011 | CRM

Der CRM-Anbieter Wice hat eine neue iPhone App präsentiert, die mobiles CRM einfacher machen soll. Die neue App erlaubt den direkten Zugriff auf die Adressen im Bestand von Wice Cloud Based CRM ohne Synchronisation mit dem I-Phone.

Damit ist der Zugriff auf den Adressbestand inklusive aller dort hinterlegten Informationen gewährleistet. So kann aus dem Adressbuch direkt die Telefonnummer angewählt oder eine neue E-Mail an den Kontakt verschickt werden. Ein Klick auf die Adresse öffnet die Routenplanung von Google Maps. Außerdem kann auf sämtliche Dokumente, die bei der Adresse hinterlegt wurden, zugegriffen werden. So kann der Mitarbeiter zum Beispiel Angebote und Rechnungen einsehen und diese per E-Mail oder Fax verschicken. (sjo)