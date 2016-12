Veranstaltungstipp: CRM-Expo@Cebit

25.01.2012 | CRM

Die Fachmesse CRM-Expo veranstaltet auf der Cebit vom 6. bis zum 10. März das Fochforum "CRM-Expo@Cebit". Ein wichtiges Thema wird der Datenschutz sein.

Jeder Tag im Fachforum steht unter einem anderen Programm- und Branchenschwerpunkt. Am Dienstag, 6. März geht es um Datenschutz und CRM in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau. Am Mittwoch heißt es „Social Media mit CRM“ und CRM in der Gesundheitsbranche und in der Dienstleistung. Der Donnerstag beschäftigt sich mit „CRM in der Cloud und CRM as a Service“. Am Nachmittag stehen Verlage und Medien als Branchen im Fokus. Der Freitag schließt mit „Mobile CRM und Mobile Marketing“ an den Donnerstag an und als Branche werden Banken, Finanzdienstleister, Werbe- und Marketingdienstleister näher betrachtet. Zum Abschluss der Messe stellen die Preisträger des „CRM Best Practice Award“ ihre prämierten Lösungen vor, ehe am Nachmittag noch einmal der Blick auf die Branchen Handel, Energie und Automotive geworfen wird.

Neben dem Fachforum gibt es auch eine Expertenlounge, in der CRM-Experten wie Phil Winters, Frank Naujoks oder Georg Blum Rede und Antwort stehen werden. (cp)

