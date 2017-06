27.08.2012 | Umfrage

Wie steht´s mit Mobile CRM? Eine der Fragen, die die Umfrage beantworten möchte.

Rechtzeitig zur Kongressmesse CRM-expo im Oktober in Essen führt die Züricher Unternehmensberatung I2s gemeinsam mit acquisa und der CRM-expo die 5. Zufriedenheitsstudie CRM durch. Teilnehmer erhalten eine kostenfreie Eintrittskarte für die Messe.

Ziel der Umfrage ist es, den Status von CRM in Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu eruieren: Welche Themen bestimmen die Diskussion in den Unternehmen? Wie zufrieden sind Anwender mit den eingesetzten Anwendungen? Wo besteht in den kommenden zwölf Monaten Investitionsbedarf?

Teilnehmer an der Umfrage erhalten kostenlosen Eintritt zur CRM-expo, die in diesem Jahr am 10. und 11. Oktober in der Messe Essen stattfindet.