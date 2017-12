Beim Service übertrumpfen Verbrauchermärkte die Discounter. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Globus und Lidl sind die Testsieger des "Serviceatlas Lebensmittel-Einzelhandel 2012" von Servicevalue. Sie überzeugen vor allem durch ihre Kundenorientierung. Analysiert wurden über 3.600 Kundenurteile zu mehr als 30 Bewertungskriterien.

Bereits zum dritten Mal in Folge stellte Servicevalue den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel auf den Prüfstand. Unterschieden wurde dabei zwischen SB- und Verbrauchermärkten sowie Discountern. Insgesamt stellen die Ergebnisse die Studienleiter zufrieden, auch wenn die Kundenorientierung bei den Discountern etwas weniger ausgeprägt ist als bei der Konkurrenz.

Beim „Kundenservice“ schneiden Edeka, Globus und Rewe demnach besonders gut ab. Zudem überzeugen die Supermärkte bei der Beratungsqualität sowie dem Umgang mit Beschwerden und Reklamationen – Gründe, weshalb die Kundenbindung bei diesen drei Märkten besonders ausgeprägt ist. Bestnoten erhalten die Märkte außerdem für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Personals und die Schnelligkeit bei Bedienung und Kasse. Bei den Discountern überzeugen in dieser Kategorie neben Lidl auch Aldi Süd und Netto.

In der Kategorie „Filialen“ gehen Top-Bewertungen an Rewe, Edeka und Famila Nordwest. Sieger dieser Kategorie bei den Discountern sind Aldi Süd und Lidl. Beim „Sortiment“ führen Globus, Kaufland, Real und Famila Nordwest das Ranking an. Auf Seite der Discounter erhalten Lidl, Aldi Süd und Netto die meisten Kundennennungen. Beim Preis-Leistungsverhältnis haben Kaufland, Globus sowie Lidl und Aldi Süd die Nasen vorn. In Sachen Nachhaltigkeit überzeugen hingegen Tegut, Famila Nordwest, Rewe, Edeka sowie die Netto-Märkte die Kunden.