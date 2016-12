Rekordjahr für SAP

Das Unternehmen: SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, effektiver zusammenzuarbeiten und Erkenntnisse aus Geschäftsprozessen besser zu nutzen. Ob in der Verwaltung oder in der Vorstandsetage, im Lager oder hinter der Ladentheke, mit Desktop- oder mobilen Geräten – SAP sorgt durch Vor-Ort-Installationen, Cloud- und On-Demand-Implementierungen sowie mobile Geräte für eine weitreichende Verfügbarkeit der Software. SAP ist im Bereich Unternehmensanwendungen weltweit der umsatzstärkste Anbieter von Software und softwarebezogenen Services. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist SAP weltweit der drittgrößte unabhängige Softwarehersteller.Weiter