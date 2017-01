Marketing und Finance arbeiten nicht gut zusammen

11.01.2017 | Planung

Marketing und Finance reden regelmäßig - aneinander vorbei.

Bild: Veer Inc.

Wie eine Studie von Neustar und Forrester Consulting ergeben hat, arbeiten Marketing und Finance nicht eng genug zusammen. Das bringt einige Probleme mit sich.

78 Prozent der Befragten der Studie "Winning In The Connected World: How Aligning Finance And Marketing Will Drive Business Success" halten es für (sehr) wichtig, dass Marketing und Finance hinsichtlich der Businessziele wie Umsatz und Gewinnmarge auf einer Linie sind. Gleichzeitig bejahen aber nur 15 Prozent der Executives, dass beide Abteilungen zusammen auf gemeinsame Ziel hinarbeiten.

Nur ein gutes Drittel aller Befragten findet zudem, dass Business- und Marketingziele gut aufeinander abgestimmt sind. In gut 40 Prozent aller Unternehmen wird das Marketingbudget demnach vom Finance-Team festgelegt, und zwar abgeleitet von den Businesszielen.

Marketing vs. Finance: Daten sind die größte Herausforderung

Die mangelnde Integration der verschiedenen Controlling-Datentöpfe erleichtert die Sache nicht. Sie wird von den Befragten als größte Herausforderung bei der Optimierung der Zusammenarbeit von Marketing und Finance angesehen.

Folgende Punkte sehen die Studienautoren insgesamt als erfolgsentscheidend an:

Unternehmen müssen sich auf eine einheitliche Sprache verständigen, auf Schlüsselkennzahlen einigen und einen Prozess zur Nutzung von Big Data Insights definieren.

verständigen, auf einigen und einen Prozess zur Nutzung von Big Data Insights definieren. Das Marketing sollte Finance stärker in taktische Diskussionen einbeziehen , gleichzeitig muss sich das Marketing auch den Budgetdiskussionen im Gesamtunternehmen stellen.

, gleichzeitig muss sich das Marketing auch den Budgetdiskussionen im Gesamtunternehmen stellen. Neue Technologie kann helfen, die Datenanalyse zu optimieren und die Daten-Kluft zwischen Marketing und Finance zu überbrücken.

und die Daten-Kluft zwischen Marketing und Finance zu überbrücken. Vorher sollte der eigene Datenbestand aufgeräumt werden. Nur so können gemeinsame Kennzahlen ermittelt (und erreicht) werden.

Befragt wurden knapp 200 amerikanische Marketing und Finance Executives, unter anderem aus Handel und E-Commerce.