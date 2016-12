11.05.2012 | Messe

Go West: Die CRM-expo findet in diesem Jahr erstmals in Essen statt.

Bild: Messe Stuttgart

Am 10. und 11. Oktober findet die CRM-Expo in Essen statt. Auf der Fachmesse für das Kundenbeziehungsmanagement stehen in diesem Jahr die Themen Datenschutz, Social-Media und CRM im Vordergrund. Redner und Anwärter auf den CRM Best Practice Award können sich jetzt bewerben.

Der Fachmesse ist zudem ein Kongress angeschlossen, auf dem CRM-Profis wie Helga Schuler, Phil Winters oder Boris Frost ihre Expertise einbringen. Für die Beispiele aus der Praxis wird es eine extra Vortragsreihe geben, unter dem Namen „CRM@its best“, bei der auch die CRM Best Practice Award-Gewinner ihre Lösungen vorstellen. CRM-Praktiker und -Experten, die sich mit einem Vortrag präsentieren möchten, können sich noch bis zum 18. Mai hier bewerben.

Auch die Bewerbungsfrist für den CRM Best Practice Award läuft noch: Bis zum 29. Juni können Unternehmen Projekte oder Konzepte in den Kategorien „Einführung“ und „Weiterentwicklung“ einreichen. Alles zum Thema mobiles CRM wird auch in diesem Jahr wieder in der Mobile Business Area präsentiert. Im Mittelpunkt stehen hier unter anderem die Themen Telekommunikation, Informations- und Kommunikationstechnologie, Handel und E-Commerce, Schutz und Sicherheit, Social Media und Networking. Weitere Informationen zur CRM-Expo finden Sie hier. (tb)