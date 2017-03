15.03.2017 | Studie

Vernetzung: Das Touchpoint Management wird nicht einfacher.

Marketo hat eine weltweite Studie zu Technologietrends und deren Auswirkungen auf das Marketing durchgeführt. Demnach stehen vernetzte Geräte (IoT) und Virtual Reality derzeit bei den deutschen Marketern am höchsten im Kurs.

42 Prozent der deutschen Befragten planen, in diesem Jahr IoT-Technologien in ihre Marketingstrategie einzubinden. Annähernd die gleiche Zahl an Marktern beabsichtigt, Virtual Reality in die Marketingplanung einzubeziehen.

Die amerikanischen Marketer sehen hingegen Predictive Learning als die beherrschende Technologie (69 Prozent), wohingegen europäische Marketer dieser Technologie eine untergeordnete Rolle in ihren Kampagnen zuschreiben (18 Prozent in Deutschland).

Auf die neuen Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Kunden freuen sich mehr als die Hälfte der deutschen Marketer. Jeder fünfte Marketer äußert aber auch die Sorge, dass das Touchpoint Management zu komplex werden könnte, da schon die bereits vorhandenen Touchpoints noch nicht effektiv verwaltet werden.

Die wichtigsten Technologien für die Kundenbeziehung

44 Prozent der deutschen Marketer geben überdies an, dass eine Plattform, die mit der Menge und Geschwindigkeit an Interaktionen mithalten kann, das wichtigste Instrument zur Erhaltung der Kundenbeziehung ist.

Ebenfalls ganz weit oben stehen ein besseres Reporting sowie Analytics: 37 Prozent der Marketer nennen dies als Priorität, um den Anteil des Marketing am Geschäftserfolg aufzeigen zu können. Allerdings sehen US-Marketer hierfür einen deutlich höheren Bedarf als ihre europäischen Pendants (42 Prozent in den USA verglichen mit 20 Prozent in Deutschland).

Befragt wurden mehr als 600 Marketingverantwortliche aus Deutschland, Frankreich, Australien, dem Vereinten Königreich und den USA.

