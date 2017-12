Strategien zur Kundenbindung beleuchtet der Loyalty Kongress 2013. Bild: Haufe Online Redaktion

Der 21. und 22. Februar stehen im Zeichen der Kundenbindung. Der Loyality Kongress 2013 in Darmstadt trägt das Motto "Kundentreue um jeden Preis? – Wann es sich lohnt, um die Loyalität des Kunden zu kämpfen!". Themen sind unter anderem Big Data, Empfehlungen und Instrumente zur Kundenbindung.

Der Kongress beginnt mit einer Analyse der Situation des Handels. Zu den Referenten dieses Themenblock gehören Dr. Robert Kecskes, Manager Strategic Customer Development bei Gfk SE und der CMO der Handelskette Real, Manfred Mandel. Das Thema "Loyalität" beleuchten Jens Drubel, Geschäftsführer von All you need und Dr. Joost van Treeck, Studiendekan der Hochschule Fresenius in Hamburg.

Praxisbeispiele über Kundenbindung und Datengewinnung kommen von Avis Budget, Mattel und Nestlé. Über die Zukunft des Marketings sprechen schließlich Christoph Bühlen, Team Leader Digital Marketing bei Bosch, Alexander Ewig, Geschäftsführer von Wunderman und der CEO der Agentur Dialogagenten, Sven Bruck.