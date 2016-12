11.06.2012 | Kampagne

Kundendaten sind das neue Gold der Unternehmen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Kundendaten sind das neue Gold der Unternehmen, denn Marketing, Service und Vertrieb sind heute individuell und persönlich. Damit wird CRM zur Königsdisziplin in Unternehmen. acquisa.de startet deshalb die Kampagne "CRM für alle" mit dem Ziel, das Bewusstsein für das Kundenbeziehungsmanagement zu stärken.

Ob im Service, im Vertrieb oder im Marketing: Nur wer seine Kunden – jeden einzelnen von ihnen – kennt und weiß, was er wünscht, welche Bedürfnisse er hat, kann diese dauerhaft an sich binden: Mit dem richtigen Angebot zur richtigen Zeit, mit passenden Serviceangeboten über die Kanäle, die der Kunde nutzt. Und dabei gilt: Nie war das Management von Kundenbeziehungen so dynamisch wie heute. Dank Smartphones, Tablets und Social Media sind Kunden und Interessenten heute besser informiert denn je, und sie erwarten Aktionen und Reaktionen von Unternehmen fast rund um die Uhr.

Mit dem neuen Informationsangebot "CRM für alle" will acquisa die dynamischen Veränderungen in Kundendialog und Kundenmanagement, in Data Mining und CRM begleiten: Mit News, Hintergrundberichten, Interviews und Berichten von Messen und Kongressen.

CRM ist Strategie

Besonderer Fokus liegt dabei auf den strategischen Fragen des zeitgemäßen CRM. Im Interview mit dem Publizisten Gunnar Sohn erklärt Michael Buck von Dell: „Social Media ist eine Kulturrevolution für die Unternehmen.“ Das stimmt – und es gilt erst recht für CRM. Der Kunde als Individuum steht im Zentrum der unternehmerischen Aktivitäten. Kundenorientierung ist nicht Aufgabe von Marketing, Vertrieb und Service allein, sondern betrifft alle Mitarbeiter im gesamten Unternehmen. CRM heißt in erster Linie Change Management, die strikte Orientierung am Kunden. Die Prozesse, die Kanäle und die Werkzeuge, die Themen Cloud, Mobile, Social sind ebenfalls wichtig, aber nur auf Basis einer kundenorientierten Strategie.

Was das für Unternehmen heute heißt, was CRM heute ausmacht: Diese Fragen untersucht acquisa.de in "CRM für alle". Immer aktuell, im Gespräch mit Anwendern, Anbietern und Beratern.

Los geht's mit dem Top-Thema "Trends im CRM-Markt".

Ständig aktuelle News aus dem CRM-Bereich finden Sie hier.