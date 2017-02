17.07.2012 | IT-Investitionen

Für CRM will die Elektrobranche Geld in die Hand nehmen.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Elektroindustrie will ihre IT-Systeme in den kommenden 24 Monaten vor allem um mobile Lösungen, CRM- und Dokumenten-Management (DMS)-Systeme erweitern. Zu diesem Ergebnissen kommt die Studie "IT im Mittelstand 2012", die den Stand der IT-Investitionen mittelständischer Unternehmen analysiert.

Im Hinblick auf die weiter steigenden internationalen Verflechtungen und Beziehungen plant die Elektrobranche vor allem die Einführung von Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement. Momentan organisieren 31 Prozent der Befragten ihre Kundendaten, Historien und Verkaufschancen noch ohne CRM-System. Allerdings streben elf Prozent Neuinvestitionen in diesem Bereich an und weitere vier Prozent planen Erweiterungen oder Ersatz bestehender CRM-Lösungen. Ein Baustein für mehr Kundenzufriedenheit ist auch der Einsatz von Dokumenten-Management-Lösungen (DMS). Noch setzen 39 Prozent der Befragten kein DMS-System ein, jedoch planen 19 Prozent dessen Anschaffung. Während 15 Prozent Neuinvestitionen anstreben, wollen vier Prozent bestehende Lösungen ersetzen oder erweitern.

Trotz hoher Investitionsquoten kristallisieren sich in der Studie auch Defizite heraus. Was die Unternehmenskennzahlen und deren Analyse durch professionelle Business Intelligence-Lösungen (BI) betrifft, gaben 20 Prozent der Studienteilnehmer an, dass sie Reports nur mit hohem manuellen Aufwand erstellen können oder gar keine Informationen aus ihrer bestehenden IT-Landschaft gewinnen.

Laut Analysen der Marktforscher setzen bereits heute 69 Prozent der befragten Unternehmen mobile Lösungen zur Unterstützung ihrer Unternehmensprozesse ein. Doch auch künftig gehören mobile Anwendungen zu den wichtigsten Investitionsfeldern in der Elektroindustrie: So geben 34 Prozent der Befragten an, zukünftig weitere mobile Lösungen einsetzen zu wollen. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Einführung einer mobiler Lagerlogistik (74 Prozent), gefolgt von mobiler Datenerfassung in der Produktion (39 Prozent) und mobile Lösungen für die Geschäftszahlenanalyse (zehn Prozent).

Das Meinungsforschungsinstitut Raad Research befragte im Auftrag vom Software-Anbieter Sage Software im Januar 2012 insgesamt 163 Entscheider aus Finanz- und IT-Abteilungen via Telefoninterviews.