CRM aus der Cloud: Fragen rund um das Thema beantwortet das Online-Seminar. Bild: Deutsche Telekom

CRM aus der Cloud wird im Moment heiß diskutiert. Was es kann und für wen es sich lohnt, zeigt ein kostenloses Online-Seminar, das acquisa gemeinsam mit SAP durchführt.

Cloud und CRM – diese Kombination rückt verstärkt in den Fokus von Unternehmen. Auf der vergangenen CRM-expo war es eines der bestimmenden Themen bei Ausstellern und im Kongress. Das Thema genießt die Aufmerksamkeit zurecht, denn flexibel und ohne Kapital zu binden, ermöglicht Cloud CRM professionelles Kundenbeziehungsmanagement quasi aus der Steckdose. Das hört sich verlockend an – aber was bedeutet das wirklich? Passt Cloud CRM für jedes Unternehmen? Oder gilt „one size does not fit all“? Antworten auf diese Frage gibt ein kostenloses Webinar von acquisa und SAP am 13. November. Das Online-Seminarerklärt, was Cloud CRM eigentlich ist, wie es funktioniert und für wen es sich wann lohnt - und welche Aspekte Unternehmen prüfen sollten.

Hier geht es zur Anmeldung.