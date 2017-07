Rechtzeitig zur CRM-expo: acquisa startet Suchportal AnbietercheCRM rund um CRM-Software. Bild: Haufe Online Redaktion

acquisa hat das neue Suchportal AnbieterCheck CRM gestartet. Es bietet Nutzern einen Überblick über Anbieter von Software für das Customer Relationship Management (CRM).

Nutzer können unter www.anbietercheck.de/crm gezielt nach Anbietern suchen, die zu den eigenen Bedarfen passen. Der AnbieterCheck CRM von acquisa unterstützt Unternehmen in allen Belangen der Auswahl von CRM-Anwendungen, deren Implementierung und Weiterentwicklung bestehender Systeme. Nutzer finden hier eine Übersicht von CRM-Anbietern: für kleine, mittlere und große Unternehmen, branchenübergreifend oder mit vertikaler Spezialisierung. Ob als festinstalliertes System, als Software as a Service (SaaS) oder On Demand: Besucher können gezielt nach Anbietern suchen, die für ihre Anforderungen das passende Angebot haben.

Top-Themen, Checklisten, News und Social Media

Zusätzlich finden Nutzer im AnbieterCheck aktuelle Marktnews und Top-Themen aus der Redaktion acquisa, Deutschlands führendem Magazin für dialogorientiertes Marketing. Interviews, Checklisten und Glossare helfen dem Nutzer, einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im CRM zu bekommen.

Produktinformationen, Videos, Whitepapers und Best Practice-Berichte der Anbieter runden das Angebot ab. Daneben bietet der AnbieterCheck CRM einen minutenaktuellen Überblick über Kundenbeziehungsmanagement in den Social Media auf der Social Media Wall. So bleiben Besucher immer up to date.