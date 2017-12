Viele KMU sind ratlos, wie sie mit den vielen Daten umgehen sollen. Bild: Haufe Online Redaktion

Der Dienstleister Iron Mountain hat sich in einer Studie mit Big Data im Mittelstand beschäftigt. Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen, die sich der Herausforderung bewusst sind, rücken den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen.

Die von Coleman Parkes Research im Auftrag von Iron Mountain durchgeführte Untersuchung ergab: Von den 760 europaweit befragten Managern, die der Meinung sind, von Big Data profitieren zu können, weiß gut die Hälfte nicht, wie sie dieses Ziel erreichen soll. Etwa jedes sechste Unternehmen will Big Data überhaupt nicht für sich nutzen, europaweit sind es sogar 21 Prozent. Oft liegt auch hier der Grund im Nichtwissen, wie die Daten zu verwerten sind, wobei besonders die Datenmenge Sorgen bereitet (54 Prozent). 7 Prozent der Befragten gaben sogar an, ihre Führungskräfte sähen in Big Data kein wichtiges Thema.

Die größten Hoffnungen hegen die Unternehmen in Hinblick auf das Kundenbeziehungsmanagement: 26 Prozent beschäftigen sich in diesem Kontext schon mit Big Data und weitere 59 Prozent planen dies. Auch die Entscheidungsfindung soll durch Big Data einfacher werden. 35 Prozent setzen in diesem Feld schon auf Big Data, 45 haben einen entsprechenden Plan gefasst. Ebenfalls ein wichtiger Themenkomplex: die Unterstützung des Marketings bei der Strategiefindung und bei konkreten Kampagnen. 52 Prozent wollen mit Hilfe von Big Data zudem ihre Kundensegmente besser verstehen, und 53 Prozent Serviceanfragen besser bearbeiten. 61 Prozent sehen gar eine Chance darin, auf rechtliche Herausforderungen schneller und besser reagieren zu können.

In Deutschland wurden im Rahmen der Studie 153 leitende Angestellte aus IT, Recht, Marketing und Kundenservice in fünf verschiedenen Branchen (Recht, Produktion, Pharmazie, Finanzdienstleistungen, Versicherungen) befragt.