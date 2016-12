Expertenlounge auf der CRM-Expo@Cebit

05.03.2012 | CRM

Vom 6. bis 10. März findet auf der Cebit die CRM-Sonderschau CRM-Expo@Cebit statt. Highlight ist in diesem Jahr die CRM-Expertenlounge.

In der Expertenlounge können CRM-Projekte mit erfahrenen Experten diskutiert werden, die Tipps zu Themen wie Strategie, Umsetzungsmöglichkeiten, Einbindung in Social-Media-Aktivitäten oder Datenschutzaspekten geben. Gleich am Dienstag sind unter anderem Dr. Kai Westerwelle, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Phil Winters, Strategic Advisor der Peppers & Rogers Group, und Hansjörg Schmidt, Medien- und IT-Sprecher der SPD Fraktion, vor Ort. Im Laufe der Woche folgen Experten wie Georg Blum, Vorstandsmitglied des DDV, oder Boris Frost, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Crmvemaconsult. Hier können Sie Ihren persönlichen Termin für die Expertenlounge buchen. (tb)