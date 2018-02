Der Mensch ist wichtiger als die Technologie Bild: mauritius images / Denis Putilov / Alamy

Zwar läuft es runder als in den vergangenen Jahren, doch nur 40 Prozent der CIOs im deutschsprachigen Raum sind mit den Fortschritten in Sachen Digitalisierung zufrieden. So das Ergebnis einer Umfrage von Capgemini. Woran es hapert.

Die Digitalisierung bleibt in den Unternehmen von sehr hoher Bedeutung. Doch wirklich zufrieden können die Verantwortlichen mit dem bisher Geleisteten offenbar nicht sein. Gerade mal etwas mehr als ein Drittel der CEOs im deutschsprachigen Raum bezeichnet die Entwicklungen als erfolgreich, weitere 5 Prozent als sehr erfolgreich. Damit sind insgesamt nur 40 Prozent zufrieden. So das Ergebnis der Capgemini-Studie "IT-Trends“.

Am meisten erreicht wurde nach eigener Einschätzung bei der Erhöhung der Effizienz im Tagesgeschäft und der Sicherung der Marktposition. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder – und darum geht es ja auch bei der Digitalisierung – fällt hingegen weiterhin schwer.

Insgesamt berichten deutlich weniger der 121 befragten IT-Verantwortlichen von konkreten Problemen: Die Quote sank gegenüber der Vorjahresstudie von 72,7 auf 62,9 Prozent. Um schneller voranzukommen fehlen den Unternehmen jedoch passende Mitarbeiter. Zudem sind viele Geschäftsprozesse noch zu unflexibel und die Anpassungsfähigkeit der Altsysteme begrenzt.

Bei der Digitalisierung zählt der Faktor Mensch

Nun gelte es Wertschöpfung zu erzeugen und mit digitalen Produkten und Services Umsatz zu generieren, kommentiert Dr. Uwe Dumslaff, Chief Technology Officer bei Capgemini in Deutschland die Studienergebnisse. Digitale Infrastrukturen und deren Skalierbarkeit über die entwickelten minimal funktionsfähigen Produkte hinaus seien die nächsten Schritte.

Die größten Veränderungen bringt die Digitalisierung bei den Geschäftsmodellen mit sich. Dies gilt für fast alle Branchen und durchschnittlich 63 Prozent aller Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Am stärksten betroffen sind Produktion und Betrieb, gefolgt von Marketing, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement.

Damit die Digitalisierung gelingt, ist der Faktor Mensch offenbar wichtiger als Technologien. CIOs halten die Etablierung interdisziplinärer Teams aus IT- und Fachspezialisten für die wichtigste Maßnahme, damit die digitale Transformation gelingen kann. Das ist jedoch erst dann möglich, wenn die passenden Mitarbeiter gefunden wurden. Schließlich wird die Vernetzung und Analyse der eigenen Daten als erfolgskritisch genannt.

Die erfolgreichsten CIOs befassen sich laut Studie vor allem mit dem Ausbau der Datenanalyse und setzen auf digital-affine Führungskräfte.

Lesen Sie auch:

Erstmal abwarten: Bei neuen Technologien halten sich deutsche Unternehmen zurück

Innovations-Ranking: Siemens als bestes deutsches Unternehmen auf Platz 21