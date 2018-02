Mit design thinking zu mehr Kundenorientierung und besserer Customer Experience: Die Aareon AG hat's erfolgreich versucht. Bild: PHOTOMORPHIC PTE. LTD. - fotolia.de

Customer Experience spielt auch in der Immobilienwirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Das Beispiel des Beratungs- und Systemhauses Aareon AG zeigt, wie aus einer fast banalen Kommunikationsaufgabe durch den Einsatz von Design-Thinking-Methoden ein wegweisendes Geschäftsmodell entsteht.

Customer Experience geistert aller Orten durch die Flure von Hidden Champions und Weltmarkführern – von den heiligen Hallen der Produktentwicklung bis hinauf in die Vorstandsetagen. Marketing- und Vertriebsleiter bekommen vor Begeisterung funkelnde Augen, wenn Sie von Kundenorientierung und User Centered Design sprechen. Customer Experience klingt zunächst einfach und hört sich nach einer guten Idee an. Schließlich wurden die Unternehmenskunden schon immer wie Könige behandelt – oder etwa nicht?

Customer Experience ist überall

Die digitalisierte Welt schafft zunehmend neue Komplexität und stellt herausfordernde Fragen, die auf Antworten drängen. Denn digitale Transformation beruht nur zur einen Hälfte auf dem Einsatz von Technologie. Die andere Hälfte betrifft die Menschen und ihre gelernten Verhaltensweisen. Beispielsweise muss auch die traditionell eher zurückhaltende Wohnungs- und Immobilienwirtschaft den digitalen Bedürfnissen und Wünschen ihrer Kunden nachkommen, indem sie nicht nur Geschäftsprozesse digital optimiert, sondern aktiv den digitalen Dialog sucht. Die Aareon AG, Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, ist Wegbereiter bei der IT-gestützten Optimierung von Prozessen in der Wohnungswirtschaft und angrenzenden Bereichen. Und wer sich den Markenwert „wegweisend“ auf die Fahnen geschrieben hat, muss dieses Versprechen nicht nur in der Kundenansprache, sondern auf allen Ebenen bis hin zum Produktportfolio erfüllen.

Der Weg zu CX ist lang und steil

Customer Experience als Grundhaltung in einem Unternehmen zu verankern, ist ein langer, mitunter steiniger Weg. Auslöser bei der Aareon AG war die Herausforderung, das IT-Unternehmen als Branchenmeinungsführer zum Thema „mobile Software-Lösungen“ im Internet zu platzieren. Die Experience Designer der Strategieberatung „die firma“ entwickelten die Idee, einen Blog mit Inhalten rund um das Thema „Die digitale Zukunft der Wohnungswirtschaft“ aufzusetzen. Dazu wurde sechs Monate lang ein Reporter durch Deutschland geschickt, der Vorstände von großen Unternehmen der Wohnungswirtschaft sowie Digitalexperten zu aktuellen Digitalisierungsprozessen und Zukunftsprognosen befragte. Begleitet von einem internen Redaktionsteam entstanden spannende Interviews, Artikel, Videos und Infografiken, die Aareon zu allen gewünschten Keywords in den Suchergebnislisten nach oben katapultierten. Wie lässt sich dieser schnelle Erfolg erklären?

Erstaunlicherweise stellte sich als Grund die Befragung der Unternehmensvertreter selbst heraus, deren Meinung mehr denn je gefragt war. Die Leser wiederum identifizierten sich mit den Aussagen und fühlten sich in ihrer eigenen Erfahrungswelt bestätigt. Diese authentischen Impulse führten in der Folge sogar zu Kontaktanfragen und Verkaufsgesprächen.

Design Thinking erfordert Perspektivenwechsel und Empathie

Customer Experience beginnt – wie sollte es anders sein – mit einem empathischen Verständnis für die Lebenswirklichkeit der Kunden. Wer seinen Kunden innovative Angebote und Lösungen unterbreiten will, muss sie zunächst einmal besser kennenlernen. Das gilt für Kommunikation und Produktentwicklung gleichermaßen. Auch Aareon erkannte das Potenzial und widmete sich fortan verstärkt der Untersuchung von Nutzerbedürfnissen mittels Methoden des Design Thinking.

Sogenannte Customer Insights verhelfen zu einem Perspektivwechsel, der zum einen neue Formen der Kommunikation ermöglicht – etwa eine konsequente Ausrichtung auf nützliche Inhalte im Content Marketing – zum anderen aber auch echte Innovationen im Geschäftsmodell und bei den Produkten hervorbringt. Dabei kommt es nicht nur darauf an die richtigen Fragen zu stellen, sondern immer wieder eine beobachtende Position einzunehmen, den Kontext zu verstehen, Muster zu entdecken und offen für Überraschungen zu sein. Hilfreiche Instrumente wie charakterisierende Persona-Profile und Customer-Journey-Modelle eignen sich gut als Dokumentation und Orientierungsgrundlage, denn ebenso entscheidend wie die Analyse, ist die Übertragung der Erkenntnisse auf möglichst viele Mitarbeiter in den unterschiedlichen Abteilungen.

Vernetzung in der Immobilienwirtschaft

Die Untersuchungen der Akteure im immobilienwirtschaftlichen Gesamtgefüge übten auch auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens einen entscheidenden Einfluss aus. In Zusammenarbeit mit den Experten von „die firma“ entstand die sogenannte Aareon Smart World als visuelles Abbild des Geschäftsmodells. Zum ersten Mal war es nun möglich, das komplexe Beziehungsgefüge in der Immobilienwirtschaft anschaulich zu beschreiben. Produktstrukturen konnten anschließend neu ausgerichtet und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Und die Vertriebsmitarbeiter konnten ein nutzerzentriertes System mit einer eingängigen Geschichte präsentieren und als Ausgangslage für ihre Verkaufsgespräche nutzen.

Bessere Kundenorientierung

An dieser Stelle wird der Wandel des Unternehmens wirksam. Je mehr Mitarbeiter Einblicke bekommen und Zusammenhänge verstehen, desto kundenorientierter können sie handeln. Die nächsten logischen Schritte leitete Aareon mit der Nutzung von Design Thinking für die Produktentwicklung und der Einrichtung eines Design Labs ein.



2016 wurde auf dem jährlich stattfindenden Aareon Kongress, dem Leit-Event der Branche, das Konzept der kollaborativen Zusammenarbeit den Kunden vorgestellt. Nach dem Motto „design first, develop later“ entwickelt Aareon gemeinsam mit Kunden nach Design-Thinking-Prinzipien neue Anwendungen, wie zum Beispiel eine Mieter-App, die den Dialog und somit die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter wesentlich verbessert und zu mehr Gemeinschaft in den Liegenschaften führt. Entscheidend bei diesem Ansatz ist die Zusammenstellung von interdisziplinären Teams bis hin zur Integration der Mieter und das schnelle Überprüfen der Annahmen durch einfache Prototypen. Bevor die Anwendung tatsächlich programmiert und an die technische Infrastruktur der Aareon Cloud angebunden wird, finden intensive Testläufe bei weiteren Kunden statt, die sowohl die internen Betreuer, wie auch die Endanwender in die Optimierungsschleifen einbeziehen. So wird sichergestellt, dass die App eine hohe Akzeptanz erfährt und auch tatsächlich eine positive Customer Experience ermöglicht.