Kunden sind das wichtigste Asset jedes Unternehmens. Und das bestmögliche Kundenerlebnis, die Customer Experience, ist der entscheidende Hebel für langfristigen unternehmerischen Erfolg. Die Konferenz CX Pioneer Summit am 23. November von CMX Consulting diskutiert über das Kundenmanagement der Zukunft.

Wir alle wissen es: Nur derjenige, der die Bedürfnisse und das Verhalten seiner Kunden und Interessenten kennt, detailliert analysiert und dann entsprechend agiert, kann im Wettbewerb erfolgreich bestehen. Der Kunde bestimmt das Geschäft, wer an ihm vorbei handelt, verliert zwangsläufig. "Der Wettbewerb von morgen ist ein Customer Experience-Wettbewerb", sagt Dr. Claudio Felten, Managing Partner bei CMX Consulting, Osnabrück.

Barcamp, Workshops, Diskussionen rund um Customer Experience

Das Unternehmen veranstaltet am 23. November in Mönchengladbach den ersten CX Pioneer Summit. Dort diskutieren die Teilnehmer über die Kundenmanagement-Strategien erfolgreicher Unternehmen, die zum Teil erst kurz am Markt sind, in ihren jeweiligen Branchen aber für ordentlich Wirbel sorgen. Der Summit zeigt Tools, die Unternehmen bei der Datensammlung, Datenanalyse und Datenanwendung unterstützen und bietet Praxis-Workshops rund um Customer Experience Management. Das Pioneer Lab eröffnet die Möglichkeit, in Form eines Barcamp über wichtige Themen ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen.

Customer Journey Mapping im Vorfeld

Schon im Sommer und Herbst gibt es vorgelagerte Workshops zum Customer Journey Mapping, die CMX gemeinsam mit Oracle veranstaltet. Die nächsten Termine sind am 21. September in Düsseldorf und am 8. November in München, jeweils in den dortigen Oracle-Geschäftsstellen. In den Workshops wird das Konzept des Customer Journey Mapping vorgestellt, anschließend können die Teilnehmer mit Unterstützung der Experten ihre Kundenreisen nachzeichnen.