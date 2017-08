Wie kundenfokussiert ist der Mittelstand? Und wie steht es um professionelles CRM? Eine Studie sucht Antworten. Bild: CMX Consulting

Wo steht CRM heute? Welche Bedeutung hat das Customer Relationship Management für Unternehmen in Deutschland? Wie strategisch gehen Unternehmen das Thema Kundenbeziehungsmanagement an? Die dritte Auflage der CRM-Studie von CMX Consulting will es wissen.

Die CRM-Studie geht in die dritte Auflage nach 2014 und 2016. Partner der Studie sind der Deutsche Dialogmarketing Verband DDV und acquisa. Es geht um eine Bestandsaufnahme zum Thema CRM in deutschen Unternehmen. Die Studie fragt nach den Zielen, die Unternehmen mit Customer Relationship Management erreichen wollen, nach den CRM-Anforderungen, die für den unternehmerischen Erfolg verantwortlich sind und will wissen, was CRM-Projekte erfolgreich macht beziehungsweise scheitern lässt



Welchen Einfluss hat Künstliche Intelligenz auf das CRM?

Besonders interessiert die Studienmacher die Frage, wie das Konzept der Customer Journey und das Customer Journey Mapping das CRM beeinflussen. Und welche Rolle Künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme bei der Datennutzung heute schon haben beziehungsweise bald haben werden.





Alle Teilnehmer erhalten auf Wunsch die Studienergebnisse kostenlos, sobald sie ausgewertet sind.





Die Online-Befragung dauert 10 bis 20 Minuten. Hier geht es direkt zum Fragebogen.