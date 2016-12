CRM-Jahresforum: Relationships, Mobility und Social Web

22.11.2011 | CRM

Das German CRM Forum 2012 von 2. bis 3. Februar 2012 in München bietet Entscheidern aus Marketing und Vertrieb die Möglichkeit, sich branchenspezifisch über das Thema CRM zu informieren. Das Motto lautet: It's all about Relationships, Mobility und Social Web.

Neben Vorträgen und Diskussionen im Plenum umfasst die Tagung vier unabhängige, parallele Praxisforen für Banken und Versicherungen, Industrie und Energie, Life Sciences und Gesundheit, sowie ein Forum zu anderen, branchenübergreifenden Themen. Begleitend findet eine Fachausstellung mit Experten von führenden CRM-Unternehmen statt. Das neue Leonardo Royal Hotel Munich bildet den Rahmen für Erfahrungsaustausch und Networking, das gemeinsame Abendprogramm findet bei DO & CO in der BMW Welt statt. (sjo)