CRM-Info-Tour von Cobra

13.03.2012 | CRM

Von März bis Juni 2012 veranstaltet das Konstanzer Softwarehaus Cobra eine Info-Tour durch Deutschland. Cobra-Experten informieren dabei über ihre CRM-Softwarelösungen und ihr Partner-Programm.

An insgesamt 27 Abenden informiert Cobra Fachhändler über den boomenden CRM-Markt und macht sich auf die Suche nach neuen Partnern. Im März finden Info-Abende in Neu-Ulm, Osnabrück, Berlin, Leipzig und Erfurt statt, bevor es im Mai in Hannover weitergeht. Die genauen Termine und die Anmeldung finden Sie hier. (tb)