Ein Highlight der CRM-expo: Die Verleihung des CRM Best Practice Award 2012. Bild: asfc/Haufe Online Redaktion

Geplant sind ein Produkt- und Dienstleistungsforum, ein Strategie- und Aktions- sowie ein CRM-Best-Practices-Forum. In Letzterem werden die diesjährigen Finalisten beim „CRM-Best Practice Award“ ausführlich ihre CRM-Projekte vorstellen.

Der Award wird traditionell bei der CRM-expo von einer unabhängigen Experten-Jury in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift acquisa vergeben. Prämiert werden besonders gelungene CRM-Projekte, die als Beispiel für andere Unternehmen gelten können.

Auch 2012 wird es wieder einen Live-Software-Praxis-Test und -Vergleich geben. Wolfgang Schwetz, CRM-Experte und Mitglied des CRM-Expertenrats, wird den Software-Vergleich durchführen. Dabei präsentieren je drei Unternehmen an beiden Messetagen im Aktionsforum ihre Software, zeigen live, welche Lösungen sie hinsichtlich vorher definierter Themen- und Aufgabenstellungen bieten, was zentrale Erfolgsfaktoren, Highlights und Alleinstellungsmerkmale sind. Nach den Präsentationen findet eine kurze Frage- und Diskussionsrunde mit dem Publikum und CRM-Experten statt.

Diese Art der Präsentation bietet dem Publikum eine gute Gelegenheit, sich als Einstieg oder Vertiefung bei der Software-Auswahl für die eigene Entscheidungsfindung ein anschauliches Bild der Lösungen zu machen.

Nachwuchs gesucht

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr auch einen CRM-Campus geben, der eine Brücke von der Forschung zur Wirtschaft schlagen möchte. Ziel ist es, Lehre und Forschung einzubinden, Lehrende und Studierende für das Thema und die Bedeutung von CRM schon frühzeitig zu sensibilisieren und nachhaltig zu interessieren. Aussteller haben hier die Möglichkeit, den Nachwuchs online, per Pinnwand und mit einer Person vor Ort zu akquirieren. Denn der Markt boomt gerade einmal wieder. CRM-Spezialisten haben damit exzellente Karrierechancen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kongressmesse in diesem Jahr am neuen Standort Essen schlagen wird. Zum Redaktionsschluss haben jedenfalls wichtige Marktteilnehmer wie die Cas AG, Sage und SAP als Platin-Aussteller sowie Adito, Gedys Intraware, Global Concepts und Update Software als Gold-Aussteller fest zugesagt. Gute Voraussetzungen sind also mit den Big Playern und den bisherigen Planungen zumindest gegeben.

Weitere Informationen zur CRM-expo finden Sie hier.