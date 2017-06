11.09.2012 | CRM-Expo

Smarter CRM-Strategien stehen im Fokus des Kongresses bei der CRM-Expo.

Bild: Messe Stuttgart

Customer Relationship Management ist für viele lediglich ein Mittel zur Kundenbindung. Beim Kongress der Messe CRM-Expo, die am 10. und 11. Oktober 2012 in Essen stattfindet, geht es daher um sogenannte Smarter CRM-Strategien, die den Kunden konsequent in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns stellen.

Kunden von heute wollten sich nach Einschätzung von Ralf Korb, CRM-Analyst und Projektleiter der CRM-Expo, nicht mehr binden lassen. Sie nähmen eine aktive Rolle ein und honorierten Unternehmen, die ihnen Mehrwerte bei Information, Service oder Qualität böten. Dabei könne eine Verbindung ebenso schnell gelöst wie geknüpft werden. Nach Ansicht der Experten geht es beim Customer Relationship Management inzwischen nicht mehr um die Kanäle, sondern um die einzelnen Kunden.

Rezepte fürs Umdenken und konkrete Tipps für eine neue strategische Ausrichtung liefern Referenten wie Prof. Dr. Peter Winkelmann (FH Landshut), Dr. Christian Huldi (CEO Az Direkt Schweiz), Oliver Bussmann (CIO SAP) sowie Helga Schuler (Top-Perform). Die Vorträge widmen sich Themen wie „CRM der Zukunft“, „Smartes Kampagnenmanagement“ oder „Datenschutz 2012“.

Zusätzlich bieten die Aussteller individuelle Beratungsmöglichkeiten, und in der Trend- und Berater-Lounge besteht die Möglichkeit, sich mit Experten zusammenzusetzen. Hierfür ist allerdings eine Voranmeldung nötig. Umfassende Informationen über die Messe sowie den Kongress finden Sie hier.

Am Abend des ersten Messetages werden im Rahmen der Abendveranstaltung die diesjährigen Preisträger des CRM Best Practice Award geehrt. acquisa und Asfc, Veranstalter der CRM-Expo, verleihen den Preis gemeinsam.

Anbieter von CRM-Anwendungen sowie Informationen rund um CRM finden Sie auch auf AnbieterCheck CRM, dem neuen Marketplace von acquisa im Internet.​