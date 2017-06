20.09.2012 | CRM-expo

Die CRM-expo 2012 widmet sich den Themen Mobile, Social Media und Cloud.

Bild: Messe Stuttgart

Der Kongress der Fachmesse CRM-expo am 10. und 11. Oktober in Essen dreht sich um die Themen Social Media, Mobile CRM, Cloud-Computing. Auch Datenschutz steht im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen.

Wie können Unternehmen neue Kunden gewinnen? Sind Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter und Blogs sinnvolle Instrumente für das Kundenbeziehungsmanagement? Welche Rezepte sind bei der Kundenbindung erfolgreich? Was ist CRM in der Cloud oder Mobile CRM? Und sind Datenschutz und CRM vereinbar? Diese und viele andere Fragen will der Kongress der CRM-expo am 10. und 11. Oktober in Essen beantworten.

Megatrend Vernetzung

Dazu kommen kompetente Redner zu Wort, unter anderen Oliver Bussmann (SAP), Phil Winters (CIAgenda), Dr. Christian Huldi (CEO AZ Direkt Schweiz), der Rechtsanwalt Dr. Kai Westerwelle (Taylor Wessing), Prof. Peter Winkelmann (FH Landshut), Prof. Heinrich Holland (FH Mainz) und Harald Henn (Marketing Resultant). Mit „CRM der Zukunft – Auf Augenhöhe mit dem Kunden mit Mobile und In-Memory“ gibt Oliver Bussmann einen Ausblick auf kommende Aufgaben, Christian Huldi gibt Praxis-Tipps für ein smartes Kampagnenmanagement. Phil Winters stellt den Menschen in den Mittelpunkt und fragt: „Der Kunde hat die Kontrolle – und was machen Sie?“. Andreas Zipser von Cas erläutert die CRM-Megatrends Vernetzung und Emergenz und geht auf die Macht der sozialen Netzwerke ein. Von CRM zu xRM lautet das Schlagwort.

Einen anderen Aspekt von CRM beleuchtet der Rechtsanwalt Dr. Kai Westerwelle: „Datenschutz 2012 – Wie Sie jetzt der Verpflichtung zur Löschung Ihrer Kundendaten vorbeugen müssen!“ ist sein Vortrag überschrieben. Das bewegt viele Unternehmen und wird noch für viel Aufregung sorgen, denn die rechtskonforme Nutzung ist in vielen Unternehmen noch nicht angekommen.

Mobile Business

Auch in diesem Jahr präsentiert die CRM-expo die sogenannte Mobile Business Area, die Trends und Technologien, Services, Anwendungen und Best-Practices aus und für das mobile Business vorstellt. Es geht um folgende Themen: Telekommunikation, Informations- und Kommunikationstechnik, Handel und E-Commerce, Security, Social Media, Medien und Portale, Versicherungen,Finanzdienstleistungen und CRM.

