18.09.2012 | CRM-expo

Kein Irren über die Messe - dank einer organisierten Tour zu relevanten Messeständen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Kompetenzzentrum für Elektronischen Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken (Kegom) bietet mit seinen Partnerzentren Messetouren auf der CRM-expo an. Besucht werden die Stände diverser Anbieter, die ihre Lösungen vorstellen. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen.

Unterstützt wird Kegom durch das Regionalzentrum für Electronic Commerce Anwendungen Osnabrück (Reco) und das Electronic Commerce-Kompetenzzentrum Ruhr (Ec-Ruhr). Zu den Lösungsanbietern, die sich den Teilnehmern vorstellen, gehören zum Beispiel Adito Software, Anywhere.24, Cas Mittelstand und Julitec. Gedacht sind die Touren für CRM-Verantwortliche oder Geschäftsführer, die sich zielgerichtet und kompakt über CRM-Anwendungen informieren möchten. Ausführliche Informationen finden Interessierte Messebesucher hier.