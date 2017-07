Jetzt bewerben: CRM Best Practice Award 2017 - Best Customer Experience Bild: Haufe Online Redaktion

Die Ausschreibung zum CRM Best Practice Award – Best Customer Experience ist gestartet. Der Preis prämiert herausragende Projekte in Sachen Kundenorientierung. acquisa und BARC verleihen den Award am 10. Oktober im Rahmen des CRM Summit 2017 in Hanau.

Customer Experience ist das Ziel der Unternehmen heute: Kunden sollen das bestmögliche Erlebnis haben, wenn sie mit Unternehmen in Kontakt treten – egal wann, egal wo. Damit bekommt CRM sie strategische Bedeutung, die es eigentlich von Anfang für Unternehmen haben sollte.

Gesucht wird herausragende Customer Experience

acquisa und BARC suchen in diesem Jahr Unternehmen, die Herausragendes in Sachen Customer Experience geleistet haben und weiter leisten. Die Veranstalter des CRM Summit 2017 am 10. und 11. Oktober 2017 in Hanau haben den renommierten CRM Best Practice Award – Best Customer Experience ausgeschrieben. Bewerben können sich alle Anwenderunternehmen, die entsprechende Projekte realisiert haben. Bewerben können sich auch Beratungsunternehmen und Software-Anbieter gemeinsam mit ihren Kunden. Prämiert werden aber nur die Anwender.

Die Verleihung findet am 10. Oktober im Rahmen der Gala des CRM Summit 2017 in Hanau statt.

Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der Website des CRM Summit 2017.